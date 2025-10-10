１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７７０円１９銭（１・８７％）安の４万４９１円２９銭だった。６営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２９０銘柄（約８７％）が下落した。前日の米株式市場で主要な三つの株価指数がそろって下落した流れから、当面の利益を確定する売りが拡大した。また、次期政権の枠組みを巡る協議への不透明感も高まり、東証プライム市場に上場する