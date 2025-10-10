自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は１０日午後、国会内で会談した。公明側が求めていた企業・団体献金に対する規制強化案を自民が受け入れず、斉藤氏は連立政権からの離脱方針を通告した。１９９９年から２６年間続いた自民、公明両党による連立は解消という歴史的局面を迎えた。会談後に記者の質問に応えた高市総裁の発言は以下の通り。――自公党首会談について「何かを決めるとかそういうことではなく、地方か