俳優の目黒蓮が自身のInstagramを更新し、雑誌FINEBOYSの11月号表紙を公開した。目黒は「FINEBOYS11月号表紙です！実はレギュラーモデルになったのが2018年11月号からなので7年になります この時期は特に思い出します」と、レギュラーモデルとしての7年間を振り返った。続けて「2017年の秋頃に発売されたFINEBOYSのヘアカタログに当時のメンバーと出させてもらったんだけど、それが初めてのモデルっぽいお仕事で、メンバーやスタッ