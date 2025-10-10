「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。にしたんクリニック新ＣＭ秋・冬篇に新メンバーが加わったことを報告した。撮影は９月２５日に行われ、西村氏は警察官にふんし「僕の大好きな『サスペンス篇』の新シリーズということでワクワクしながら現場に来ています」と撮影に臨む心境を明かした。新ＣＭには俳優の黒木瞳