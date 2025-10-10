福島県警は10日、用務員として勤務する小学校で女子児童のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで、同県磐梯町の会計年度任用職員栗田陽平容疑者（41）＝同町＝を逮捕した。「下着の撮影が目的だった」と容疑を認めている。逮捕容疑は8日午前10時15分ごろ、磐梯町の小学校の階段で、10代の女子児童の背後から、スマートフォンでスカート内を盗撮しようとした疑い。県警や町によると