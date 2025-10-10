昭和の頃、クリスマスツリーの飾りとしてよく使われたモールのサンタ。【写真】よーく見ると個性的！モールのサンタたち今、SNS上ではあのモールサンタが、元々は喫煙用のパイプ掃除のために作られたものだという事実が大きな注目を集めている。「昔のポストを読んでいて、このモールで出来たサンタクロースのことを『パイプクリーナー・サンタクロース』と呼ぶのを知りました。モールは昔、喫煙用のパイプ掃除のために作られたそ