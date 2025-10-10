8月に福岡県で開かれたダイビング技能の全国コンテストで、総合優勝を果たした男鹿海洋高校の生徒たちが9日、県教育庁を訪れました。喜びを報告するとともに、連覇に向けてさらなる成長を誓いました。県教育庁を訪れたのは男鹿海洋高校、マリンスポーツ部の生徒たちです。8月に福岡県で開かれた「全国水産・海洋高校ダイビング技能コンテスト」で8大会ぶり4度目の男女総合優勝を果たしました。金野碧海主将・小柳慶天楼さん