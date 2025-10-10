来年春のセンバツ甲子園につながる高校野球・秋の東北大会、県勢2チームが10日、初戦の2回戦に臨みました。秋田第1代表の明桜と第3代表の秋田中央、ともに勝ち上がることはできませんでした。 17年ぶりに秋の県大会を制した秋田第1代表の明桜は、青森第2代表の八戸工大一高と対戦しました。明桜は初回、2アウト2塁から4番・キャプテン池川のタイムリーヒットで先制すると、7回表には9番・金澤の犠牲フライで1点を加