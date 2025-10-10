全国地域安全運動が11日から始まるのにあわせ、相次ぐ詐欺被害の防止などを呼びかける街頭キャンペーンが鹿角市で行われました。一日警察署長に任命された2頭の秋田犬のほか、ある“人物”も駆けつけています。安全で安心して暮らせるまちを目指す全国地域安全運動。警察や住民が連携し、地域ぐるみで犯罪被害などの防止に取り組みます。11日から始まる運動期間にあわせ、鹿角警察署では、秋田犬の「梅子」と「白岳」の2頭が