10日、新潟県警は建造物侵入・窃盗事件の容疑者として6人を書類送致したと発表しました。書類送致されたのは、北海道に住む漁師の男（44）、北海道に住む漁師の男（48）、新潟市中央区に住む漁師の男（41）、新発田市に住む漁師の男（23）、住居不定無職の男（27）、北海道に住む無職の男（26）のあわせて6人です。警察によりますと、6人は共謀のうえ、令和5年6月ごろから令和7年4月上旬までの間に、新潟県・北海道・山形県・群馬