お笑い芸人の青木マッチョが人気番組「アメトーーク」に筋トレ芸人として出演したことをInstagramで報告した。10月10日にInstagramに投稿されたの内容では、「筋トレ芸人でアメトーークに出られました。」と報告し、同じく出演したなかやまきんに君、野田クリスタルとのスリーショット写真を添えている。投稿にファンからは「見ましたー！！！！よすぎー！！！」、「脱いでくれてありがとうございました。」、「身体もかっこいいけ