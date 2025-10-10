かつて岡山県で生産が盛んだったい草を細かく織り込んで製作する「花ござ」の作品展が岡山県立博物館で始まりました。 【写真を見る】緻密で美しいデザインの花ござ「錦莞莚」など岡山県立博物館で特別展「花ござ 心おどる い草の世界」開幕 い草を細かく織り込んで作られた色鮮やかな「花ござ」が並びます。岡山県立博物館できょう（10日）始まった特別展「花ござ心おどるい草の世界」です。花ござの伝統技法の1つ「錦莞