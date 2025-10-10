全国各地の人気餃子店が名古屋に集合です。中区の矢場公園で開かれている「クラフト餃子フェス」は、北海道から福岡まで全国12店舗の個性豊かな餃子が楽しめます。女性でも食べやすい小ぶりの餃子に溶けたチーズがたっぷりのった、その名も「チーズのせ爆汁丸餃子」も人気を集めています。クラフト餃子フェスは入場無料で、10月13日(月・祝)まで開かれています。