福岡県警筑後署は10日、筑後市の女性宅固定電話に同日午前11時ごろ、NTT社員を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。大阪府警の警察官を名乗る男に代わり「あなた名義で携帯電話が契約されている」などと言われ、預金残高やマイナンバーカード番号等を聞かれたという。