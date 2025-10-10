＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞今季国内初戦となった原英莉花は、4つあるパー5のうち3つのバーディを奪うなど、5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と3打差の4アンダー・16位タイと好スタートを切った。後半はやや乱れたものの、前半は昨年に比べて30ヤード伸びたという豪快なドライバーショットが確実にフェアウェイをとらえた。【写真】富士山とシブコと