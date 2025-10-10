＜SkyレディスABC杯最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞優勝を決める50センチのバーディパットを打つまでの間、後藤あいは18番グリーンの前に広がる池を見ていた。同組の2人が先にホールアウト。自分の番が来て、あっさりウィニングパットを沈めた16歳は、帽子のツバに手を当てて静かに、ステップでは史上7人目のアマチュアVを喜んだ。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ飛びスイング「去年