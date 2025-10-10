＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞1番ティに入る時、スタンド、さらに周りを取り囲んだギャラリーから大きな拍手が送られる。『おかえり〜！』、『頑張って〜！』という声援でも、やる気を奮い立たせられた。3月の「Vポイント×SMBCレディス」以来、約7カ月ぶりとなる日本ツアーを戦う渋野日向子は、「1番や18番は、アメリカにいると当たり前の景色ではない。ずっと