＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞初日、59位と出遅れた石川遼。「コンディションは優しかった」と話すように、強風に見舞われた初日とは打って変わって穏やかな天候となったが、2バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「73」とスコアを伸ばせず、トータル5オーバー・69位タイに後退した。【写真】石川遼を見守るギャラリーきょうも会場は人がたくさん出だしでバ