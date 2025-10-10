＜ビュイックLPGA上海2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞勝みなみが怒とうのバーディラッシュで驚異のスコアをたたき出した。12バーディ・1ボギーの「61」。日米を通じての自己ベストスコアで、大会記録も更新。大会を放送するWOWOWのインタビューでは「ショットでつけたり、パットでつけたり。きょうは全部制覇した日」と喜んだ。【写真】16歳高校生アマがホールインワン達成で100万円ゲット！