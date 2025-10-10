◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第1日（2025年10月10日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、7か月ぶりの国内ツアー参戦となった渋野日向子（26＝サントリー）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、首位と4打差の28位スタートとなった。「ショットが安定していたほうだったんで、ミスも比較的少なかったから、こういうスコアで回れたかなと思う。今年も散らばるときは散らばって