自民党・高市早苗総裁と公明党・斉藤鉄夫代表による党首会談が10日に行われ、公明党が26年続いた「自公連立」から離脱する意向を表明した。連立協議の中で、3点のうち最大のポイントとされていた「政治とカネ」の懸念点が解消されなかったとされ、斉藤代表は「連立政権は一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつける」と発言、高市総裁は「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた」と述べた。これを受けて、立憲民主党・野田