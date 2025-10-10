2025年のノーベル平和賞が発表され、ベネズエラのマリア・コリナ・マチャド氏の受賞が決まりました。ベネズエラ元国民議会議員のマチャド氏は、党首のエドムンド・ゴンサレス氏と共に野党指導者として活動しています。2024年7月に行われた大統領選挙では、マチャド氏は独裁色を強める現職大統領のマドゥロ氏の対立候補として出馬が予想されていましたが、政権側から政治的弾圧を受け、公職追放処分を受けるなど事実上、出馬を阻止