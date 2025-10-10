北朝鮮の朝鮮労働党が10日、創建80年を迎え、大規模な式典が行われています。タレントのデヴィ夫人も平壌（ピョンヤン）を訪れています。北朝鮮メディアによりますと、平壌で9日、記念式典が開かれ、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が中国の李強首相やロシアのメドベージェフ前大統領らと共に観覧しました。式典では5年ぶりにマスゲームが行われ、金総書記は演説で「北朝鮮を世界で最も立派な社会主義の楽園にする」と述べました