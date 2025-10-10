¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥É¥¤¥Ä1¥ö·î¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÇÆ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¤¬2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¡ÖDresdner SC¡×¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÍ§¤µ¤ó¤â¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç½©ËÜÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ØÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÁª¼êÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿½©ËÜÁª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò1¤«·î»Ù¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç