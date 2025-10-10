ボーイジーニアスやルーシー・ダッカスとツアーを回り、引っ張りだこのプロデューサーとなったジェイ・ソム（Jay Som）ことメリーナ・ドゥテルテ（Melina Duterte）。そんな彼女が、2019年以来となるニューアルバム『Belong』を引っさげて帰ってきた。最新インタビューをお届けする。”参照点の花束”のような作品メリーナ・ドゥテルテは友人たちとの出先で、よくするゲームがある。ジェイ・ソム名義で活動するドゥテルテがカフェ