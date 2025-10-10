映画「キセキが、はじまる」撮影初日津山市城東地区 映画で岡山県北部を盛り上げます。津山市を舞台にした短編映画の撮影が始まりました。 伝統的な街並みが残る津山市の城東地区です。津山を舞台にした映画「キセキが、はじまる」が10日、撮影初日を迎えました。 映画を企画したのは、映画づくりを通して地域を盛り上げようと地元経済界の有志らが立ち上げた団体「美作の国映画プロジェクト」です。 メガホ