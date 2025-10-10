10月9日、TBSが公式サイトを更新。4日深夜に放送された『オールスター後夜祭’25秋』でおこなわれた“不適切なクイズ”について謝罪した。《今月4日放送の『オールスター後夜祭』において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした。この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします》芸能