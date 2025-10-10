ヤマハは、同社の100％子会社である「Steinberg Media Technologies GmbH(スタインバーグ)」が担ってきたハードウェア製品事業を、ヤマハに移管すると発表した。これにより、スタインバーグのハードウェア製品の企画・開発機能をヤマハが継承し、今後はヤマハブランドとして展開する。 事業移管により、スタインバーグは「Cubase(キューベース)」や「Nuendo(ヌエンド)」などのソフ