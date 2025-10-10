今年3月に閉店した松本市の百貨店・井上本店の跡地について、松本市の不動産業者が外資系ホテルを誘致する計画を進めていることが明らかになりました。松本市で不動産事業などを営む「エム・ケー・ケー」は、旧井上の土地と建物を10日付けで取得したと発表しました。井上は1885年＝明治18年に呉服店として創業し、その後、百貨店へと形を変え、1979年に、松本駅前に移転。市を代表する百貨店として愛されてきましたが