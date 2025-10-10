◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)地区シリーズ突破を果たしたドジャースの大谷翔平選手が好投した佐々木朗希投手をたたえました。佐々木投手は同点8回から登板。先頭のリーグホームラン王のシュワバー選手をライトフライに抑えると、続くハーパー選手はサードフライに打ち取るなど強打者を抑えスタンドを沸かせます。さらに中継ぎとして初の回またぎとなる2イニング目も三者凡退、延長の10回