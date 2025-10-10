自民党の高市早苗総裁が「中国の内モンゴル自治区で弾圧が続いていることに憤りを禁じ得ない」と中国共産党を批判したことについて、中国政府は日本側に厳重に抗議したことを明らかにしました。きのう、都内で開かれた中国・内モンゴル自治区の人権問題について議論する集会に、自民党の高市総裁は「南モンゴルにおいて中国共産党による弾圧が続いていることに憤りを禁じえない」と中国政府を批判するメッセージを寄せました。高市