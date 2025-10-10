タピオカドリンク専門店「パールレディ」では、2025年10月10日から「ポケピース」をイメージしたドリンクの第2弾を販売しています。どのデザインがもらえるのかはお楽しみ第2弾となる今回は、人気のドリンクとフルーツをあわせたオリジナルドリンク「フレッシュバナナのごきげんミルクティー」と「ベリーソースのときめきラッシー」が登場。トッピングは、自社製のもちもちタピオカがオススメです。ノベルティは、ドリンクとセット