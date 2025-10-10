長期金利が一時、1.7%まで上昇しました。政治情勢の不透明感などから国債が売られ、およそ17年ぶりの高水準となっています。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物の国債利回りは一時、1.7%まで上昇しました。2008年以来、およそ17年ぶりの高い水準です。自公の連立継続をめぐり不透明感が高まったことで国債が売られ、利回りが上昇しました。長期金利の上昇は住宅ローンの固定金利などに影響するほか、企業が資金