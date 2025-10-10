アメリカ・トランプ大統領の悲願だったノーベル平和賞の受賞はなりませんでした。トランプ大統領（79）はこれまで、度重なる機会に「自分がノーベル平和賞に最もふさわしい」と主張してきましたが、2025年の受賞は逃しました。トランプ大統領は、今年5月に起きたインドとパキスタンの武力衝突による停戦の仲介をはじめ、2期目の大統領就任以降、8つの戦争を終わらせたと主張し、今年のノーベル平和賞の受賞に意欲を示してきました