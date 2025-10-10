俳優の清水尋也被告とともに乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優の遠藤健慎さん（24）について、東京地検はきょう（10日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。遠藤さんは、9月1日ごろに東京・杉並区の清水被告の自宅で清水被告らとともに乾燥大麻0.392グラムを所持していた疑いで、警視庁に逮捕されていました。