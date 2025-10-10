10月10日投稿 「葬送のフリーレン」公式Xにて10月10日、コミックス15巻に関するポストが投稿された。 投稿されたポストには、緑を基調としたデザインに「FRIEREN VOL.15」と15巻を表わす文字、最下部には「SPECIAL EDITION」の文字があり特装版の発売が示唆されている。 pic.twitter.com/8QQzXUE1kn - 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) October 10, 2025