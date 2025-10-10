与田祐希が主演を務めるドラマ特区『死ぬまでバズってろ!!』（MBS系）が、10月16日よりスタートする。与田がキービジュアルの撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】与田祐希、金髪&腹筋披露「ギャル与田ちゃん」） 与田が演じるのは、パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。与田は「SNSの素晴らしさと怖さを感じられる