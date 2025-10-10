日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円８４～８６銭と前営業日比２２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円９５～９９銭と同７６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５７７～７８ドルと同０．００３３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS