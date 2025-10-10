2024年はセ・リーグを制しながら、クライマックスシリーズ（CS）では3位から勝ち上がってきた横浜DeNAに屈した巨人。それだけに今季のセ・リーグ連覇、日本一は至上命令だった。しかし、ペナントレースでは阪神に独走を許して3位に転落するばかりか、70勝69敗4分けで勝率.504と、2022年に原辰徳氏が率いたときの勝率.486に近い成績に終わった。「横浜DeNAに下剋上を許した屈辱を晴らすべく、巨人は今季に向けて“大型補強”を行