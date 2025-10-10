【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズのライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』（11月19日発売）の完全生産限定盤が「感謝満開（読み：THANK YOU SO MUCH）BOX」というボックス仕様となり、本ツアーを象徴する「逢瀬の桜～THANK YOU SO MUCH!!～」が同梱されることが発表された。 ■“感謝”のメッセージが込められたデザイン 10年ぶりのオ