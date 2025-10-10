ビデオ関連ソフトメーカー大手のサイバーリンクが9月18日、動画編集ソフト「PowerDirector 2026」と写真編集ソフト「PhotoDirector 2026」のダウンロード版を発売した。「PowerDirector」は、家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」によれば10年連続国内販売本数シェアNo.1の地位を築いており、2025年上半期も引き続きトップシェアを獲得している。今回の新バージョンでは、この実績に裏打ちされた