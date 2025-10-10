【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、書店別ポスター特典4種類とポストカード特典14種類の絵柄が公開された。 ■すべて写真集未掲載の愛らしい“おひな”カット 使用されている写真はすべて写真集未掲載で、どのカットからも“おひな”の愛らしさが溢れている。 写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽