タレントのIMALUが10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。現在、籍を入れない「事実婚」に近い形をとっているパートナーについて語った。【写真】3枚目…兄・二千翔さんらとの幼少期カットを公開したIMALU3年前から東京と奄美大島の二拠点生活を始めたというIMALU。奄美大島で暮らすパートナーについて司会の黒柳徹子から問われると、「とても優しい、穏やかな方」と回答。続けて「私とかは心配性だ