漫画家のかわぐちかいじが、公開中の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のヒットを記念して描き下ろしたスペシャルイラストとコメントが公開された。【動画】『沈黙の艦隊 北極海大海戦』VFXメイキング映像イラストには、映画本編でも特に印象的な〈やまと〉が北極海の氷を突き破り、堂々と浮上するシーンと、志高く海の向こうを見つめる海江田艦長の姿が力強いタッチで描かれている。あわせて公開されたコメントで、かわぐち