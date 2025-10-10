2025年10月9日、香港メディア・香港01は、中国の電気自動車（EV）大手のBYDが英国で販売を大きく伸ばしていることを報じた。記事は、英国放送協会（BBC）が7日に報じた内容として、9月の英国におけるBYDの販売台数が1万1271台で、前年同期比9．8倍を記録、同社にとって英国が中国に次ぐ2番目に大きな市場になったと紹介。また、同社によると、9月の英国市場シェアは3．6％にまで上昇したと伝えている。また、英国における同社製品