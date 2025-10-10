【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナの、ライブBlu-ray＆DVD『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』（11月19日発売）の通常盤初回仕様のジャケット写真が公開された（※メイン写真）。 ■衣装7体がコラージュされたかわいらしいデザイン このたび公開となった通常盤初回仕様のジャケット写真は、華やかな衣装のうち7体がコラージュされたかわいらしいデザイン。ピンクのガーリ