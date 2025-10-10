『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃の約3年ぶりとなる写真集『LONG VACATION』（講談社）が11月28日に発売される。【写真集カット】かわいい！初公開の姿を見せた大西亜玖璃撮影の舞台は南国ベトナム。開放的な環境の中、突然の雨に降られるハプニングでさえ楽しんでしまう明るくいきいきとした姿が満載。さらに写真集では初の水着姿を披露するなど、貴重なショッ