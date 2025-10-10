2020年に放送されたテレビアニメ『ドロヘドロ』の続編が、2026年春に全世界ほぼ同時配信されることが発表された。あわせて、キービジュアルが公開された。【画像】カオスすぎる！『ドロヘドロ』続編のティザービジュアル本作は、2000年から18年にわたり連載された林田球氏の名作『ドロヘドロ』が原作。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可