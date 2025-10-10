明治は、機能性表示食品「ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト」「同ドリンクタイプ」を2025年10月14日に発売する。「MI-2乳酸菌」を配合空腹時血糖値や食後血糖値と比べ食事から採血までの時間の影響を受けにくく、過去1〜2か月の平均的な血糖値の推移を示す中長期的な指標「Hb（ヘモグロビン）A1c」は、血糖コントロールの重要指標とされ、同社では研究を続けてきたという。健康な人の高めのヘモグロビンA1c低下をサポートする機能が