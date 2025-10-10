【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領はノーベル平和賞の受賞に意欲を示していたが、希望はかなわなかった。トランプ氏は、第２次政権発足以来、八つの戦争を止めたとして「ピースメーカー（平和の構築者）」を自任し、自らが受賞にふさわしいと公言していた。しかし、受賞発表前日の９日には、記者団から受賞の可能性を問われ、「分からない」と述べるにとどめた。２００９年のオバマ大統領（当時）の受賞については